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Зеленский подписал последний закон для «промышленного безвиза» с ЕС

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Зеленский подписал последний закон для «промышленного безвиза» с ЕС

Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора», который Верховная Рада приняла 12 декабря.

Соответствующее заявление размещено на сайте главы государства.

Принятие этого закона стало последним пунктом в законодательном домашнем задании для начала переговоров о получении Украиной так называемого «промыслового безвиза» — одного из весомых преимуществ ассоциации с ЕС. Ею предусмотрено заключение Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA).

Сначала АСАА может включать один или несколько секторов, с постепенным расширением на все предусмотренные в Соглашении 27 секторов. Потенциально ACAA может охватить до пятой части украинского экспорта в ЕС, прежде всего продукцию машиностроения, облегчив торговлю и подняв имидж украинской продукции на мировых рынках.

Закон направлен на уменьшение коррупционных рисков в деятельности должностных лиц при осуществлении проверок, а также на усиление защиты потребителей в случае обнаружения на рынке опасной непищевой продукции.

Закон устраняет дублирование контроля по отдельным видам продукции и унифицирует разновидности проверок непищевой продукции, что позволит избежать злоупотреблений; устанавливает четкие и прозрачные требования к инспекторам органов рыночного надзора и субъектов хозяйствования относительно перечня и сроков предоставления документов при проведении проверки.

Согласно документу, проверка характеристик продукции у ее производителей осуществляется только в случае, если имеются документально подтвержденные основания полагать, что продукция опасна, представляет риск и/или не соответствует определенным требованиям вследствие действий или бездействия производителя такой продукции.

При проведении проверок продукции определенного вида (типа), категории и/или группы запрещается проверять другую продукцию. Это позволит сфокусировать проверку и предотвратить злоупотребления.

Закон также предусматривает ответственность субъектов хозяйствования в виде штрафов за нарушение законодательства в сфере рыночного надзора.

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В то же время устанавливается четкий срок отправки субъекту хозяйствования постановления о наложении штрафа (16 дней после проведения проверки), что поможет избежать случаев отправки постановлений о наложении штрафа задним числом.

Из-под действия рыночного надзора выводятся: ядерные установки, объекты, предназначенные для обращения с радиоактивными отходами, ядерные материалы, радиоактивные отходы, другие источники ионизирующего излучения; объекты строительства, определенные Законом Украины «О регулировании градостроительной деятельности»; драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из него (ювелирные и бытовые).

Этот закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

ЕС, Владимир Зеленский, промышленный безвиз
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