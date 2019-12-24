Для украинцев стали доступны еще две «безвизовые» страны

Правительство во вторник, 24 декабря, утвердило безвизовый режим с Колумбией и Эквадором.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
«Безвизовый режим с Колумбией и Эквадором. Только что утвердили международные соглашения с правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований», — написал Гончарук.
По его словам, украинцы смогут путешествовать в эти страны без виз на 90 дней в течение 180 дней.
Напомним, что глава МИД Вадим Пристайко подписал соглашения об отмене виз с обеими странами в конце сентября.
Ранее в правительстве обещали, что в 2020 году будет увеличен сроки безвизового пребывания в Аргентине, упрощен существующий режим поездок в Мексику, завершены соответствующие переговоры с Великобританией, Республикой Корея, Канадой, Японией, Австралией и другими странами.
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