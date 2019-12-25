Войти
Лукашенко пожаловался, что Россия «прессует» его страну
соседи
Лукашенко пожаловался, что Россия «прессует» его страну
Кабмин приравняет электронные сигареты к обычным
регулирование
Кабмин приравняет электронные сигареты к обычным

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

The Washington Post: союзник Путина Фирташ помогает Джулиани в Украине

149
The Washington Post: союзник Путина Фирташ помогает Джулиани в Украине

Более 15 лет Дмитрий Фирташ был ключевой фигурой в кампании Владимира Путина, нацеленной на то, чтобы взять под контроль политическую систему и экономику Украины. Теперь олигарх стал ключевым соучастником в попытках личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани накопать политическую грязь на Байдена. Об этом пишет The Washington Post.

«На прошлой неделе американский федеральный прокурор сказал суду, что Фирташ в сентябре перечислил миллион долларов на счет жены Льва Парнаса, который до своего ареста в октябре тесно работал с Джулиани в рамках кампании против Байдена», — сообщает издание.

Адвокат Парнаса расссказал, что Джулиани отправил его и другого делового партнера Игоря Фрумана к Фирташу просить помощи в работе против бывшего американского вице-президента. Они убедили олигарха нанять двух юристов, близких к Трампу, которые уже тесно работали с Джулиани. Фирташ якобы заплатил Виктории Тенсинг и Джозефу Дидженова 1,2 миллиона долларов за помощь в борьбе против американского запроса об экстрадиции. Также Парнас получил 200 тысяч долларов за рекомендацию.

После этого в деле против Фирташа появилось письменное свидетельство от бывшего генерального прокурора Украины, который обвинил Байдена в нарушениях. Джулиани тоже ухватился за этот документ, хотя обвинения в нем оказались фальшивими.

«Детали очень запутаны, поэтому позвольте нам подвести итог: один из бывших главных агентов влияния Путина перечислил более 2-х миллионов долларов соратникам Джулиани, которые работали вместе с ним над тем, чтобы дискредитировать главного демократического оппонента Трампа на выборах в 2020 году», — пишет The Washington Post.

Читайте также: Трамп назвал фильм «Один дома — 2» одним из величайших хитов

«Мотивы Фирташа кажутся очевидными: избежать уголовного преследования в США и отомстить Байдену. Но он также заинтересован в том, чтобы отменить результаты разворота Украины в сторону Запада и восстановить пророссийский режим, от которого он получал доход. Его интересы совпадают с некоторыми другими источниками Джулиани. Во время последнего визита в Киев в этом месяце адвокат Дональда Трампа встречался с пророссийским депутатом и сыном офицера КГБ Андреем Деркачом, учившимся в Академии КГБ в Москве (так в тексте, — Ред.). Также Джулиани получил сигнал доброй воли от Андрея Артеменко, другого депутата, который когда-то обращался к Белому дому с предложением снять санкции с России и признать аннексию украинского Крыма.

Если коротко, кампания Джулиани против Байдена поощряется не только Трампом. Она получила серьезную поддержку ближайших союзников Путина на Украине. Еще раз подчеркнем: президент США и российский правитель ведут общее дело», — отмечает The Washington Post.

Дмитрий Фирташ, Дональд Трамп
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 25 декабря 2019
Вторник, 24 декабря 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Антон Поляков
Антон Поляков
Народный депутат Украины

Коли та як новітні технології допоможуть зберегти державні кошти

Ще аж з 2014 року фіскальні служби та правоохоронці стали усе частіше говорити про те, що велика частина соціальної допомоги надходить громадянам, які не мають на неї права. Причиною цього є як шахрайство з боку отримувачів допомоги, так і численні помилки державних службовців, які безпосередньо відповідають за її призначення. Нажаль, Кабмін чомусь і досі не запровадив ефективний механізм контролю над соціальними виплатами. Хоча це могло б покласти край корупції у соціальних відомствах та припинити нецільове витрачання бюджетних коштів.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как экономике Украины не попасть в идеальный шторм

Необходима проактивная экономическая политика, включающая вмешательство «сверху» и сфокусированность на экспорте. Экспортный рост необходим, такая модель в послевоенной истории приводила к успеху страны догоняющего развития. Начиная с экспорта сырья, перенаправляя часть ренты от экспорта сырья в технологический инновационный сектор в рамках промполитики, нужно постепенно перейти к высокотехнологичному экспорту.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Латифундисты лоббировали, лоббировали…

Публичные битвы вокруг «Закона о земле», как политические – в парламенте, так и рукопашные – под его стенами, составляют лишь небольшую надводную часть айсберга земельной реформы. И если для ряда младореформаторов открытие рынка земли сельхозназначения является окончанием периода государственной собственности, а значит, и государственной ответственности (иногда – безответственности), то для отечественного агросектора это будет началом нового периода существования.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016