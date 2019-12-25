The Washington Post: союзник Путина Фирташ помогает Джулиани в Украине

Более 15 лет Дмитрий Фирташ был ключевой фигурой в кампании Владимира Путина, нацеленной на то, чтобы взять под контроль политическую систему и экономику Украины. Теперь олигарх стал ключевым соучастником в попытках личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани накопать политическую грязь на Байдена. Об этом пишет The Washington Post.

«На прошлой неделе американский федеральный прокурор сказал суду, что Фирташ в сентябре перечислил миллион долларов на счет жены Льва Парнаса, который до своего ареста в октябре тесно работал с Джулиани в рамках кампании против Байдена», — сообщает издание.

Адвокат Парнаса расссказал, что Джулиани отправил его и другого делового партнера Игоря Фрумана к Фирташу просить помощи в работе против бывшего американского вице-президента. Они убедили олигарха нанять двух юристов, близких к Трампу, которые уже тесно работали с Джулиани. Фирташ якобы заплатил Виктории Тенсинг и Джозефу Дидженова 1,2 миллиона долларов за помощь в борьбе против американского запроса об экстрадиции. Также Парнас получил 200 тысяч долларов за рекомендацию.

После этого в деле против Фирташа появилось письменное свидетельство от бывшего генерального прокурора Украины, который обвинил Байдена в нарушениях. Джулиани тоже ухватился за этот документ, хотя обвинения в нем оказались фальшивими.

«Детали очень запутаны, поэтому позвольте нам подвести итог: один из бывших главных агентов влияния Путина перечислил более 2-х миллионов долларов соратникам Джулиани, которые работали вместе с ним над тем, чтобы дискредитировать главного демократического оппонента Трампа на выборах в 2020 году», — пишет The Washington Post.

«Мотивы Фирташа кажутся очевидными: избежать уголовного преследования в США и отомстить Байдену. Но он также заинтересован в том, чтобы отменить результаты разворота Украины в сторону Запада и восстановить пророссийский режим, от которого он получал доход. Его интересы совпадают с некоторыми другими источниками Джулиани. Во время последнего визита в Киев в этом месяце адвокат Дональда Трампа встречался с пророссийским депутатом и сыном офицера КГБ Андреем Деркачом, учившимся в Академии КГБ в Москве (так в тексте, — Ред.). Также Джулиани получил сигнал доброй воли от Андрея Артеменко, другого депутата, который когда-то обращался к Белому дому с предложением снять санкции с России и признать аннексию украинского Крыма.

Если коротко, кампания Джулиани против Байдена поощряется не только Трампом. Она получила серьезную поддержку ближайших союзников Путина на Украине. Еще раз подчеркнем: президент США и российский правитель ведут общее дело», — отмечает The Washington Post.