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Кевин Спейси записал рождественское обращение от лица Фрэнка Андервуда

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Американский актер Кевин Спейси разместил на своей странице в YouTube видеообращение с рождественским поздравлением от лица своего героя в телесериале «Карточный домик» Фрэнка Андервуда.

«Мы вступаем в 2020 год, и я хочу пожелать, чтобы в мире было больше добра, — сказал Спейси с характерным для его персонажа южным акцентом, сидя в красном вязаном свитере перед камином. — Когда в следующий раз кто-то сделает то, что вам не нравится, то вы можете ответить тем же. Но вы также можете умерить свой пыл и поступить неожиданно. Вы можете убить их своей добротой».

Это уже второе предновогоднее обращение Спейси к американским зрителям. В 2018 году он опубликовал видеоролик под названием «Позвольте мне быть Фрэнком».

Спейси — актер и режиссер, обладатель двух премий «Оскар». Многим он особенно запомнился по главной роли в «Карточном домике», где его герой — циничный сенатор — становится президентом США. В 2017 году вокруг Спейси разгорелся скандал после того, как актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, якобы произошедших около 30 лет назад.

Впоследствии телеканал CNN сообщил, что восемь человек, участвовавших в съемках «Карточного домика», рассказали журналистам о домогательствах со стороны Спейси. Позднее с аналогичными обвинениями выступили еще около 30 человек. Из-за скандала актер лишился роли в сериале. По сюжету в последнем сезоне его герой умирает при невыясненных обстоятельствах.

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В июле прокуратура штата Массачусетс сняла со Спейси обвинения в сексуальном насилии в отношении сына бывшей ведущей бостонского телевидения Хизер Юнру. В октябре стало известно о том, что прокуратура округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) приняла решение отказаться от уголовного преследования в отношении актера, поскольку обвинивший его в домогательствах мужчина умер.

Кевин Спейси, Карточный домик
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