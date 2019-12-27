Россия готовится к убыли населения в течение последующих 16 лет

Российский Росстат опубликовал демографический прогноз, рассчитанный до 2035 года. Низкий вариант прогноза предполагает, что за 16 лет численность населения снизится со 146 млн до 134,2 млн человек. Согласно среднему прогнозу, население сократится до 142,9 млн, согласно оптимистическому — увеличится до 150,1 млн.
В низком варианте ожидаемая продолжительность жизни к 2035 году достигнет 71 года для мужчин и 79 лет для женщин (в среднем — 75 лет). В высоком варианте прогноза продолжительность жизни составит 78 лет для мужчин и 84 года для женщин (81 год), в среднем варианте — 75 лет для мужчин и 82 года для женщин (79 лет).
Отметим, что согласно российскому нацпроекту «Здравоохранение», к 2024 году средняя ожидаемая продолжительность жизни должна вырасти до 78 лет. Достичь этой цифры за четыре года не удастся ни в одном из вариантов прогноза Росстата.
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