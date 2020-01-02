Милованов сообщил о завершении объединения Минагро и МЭРТ в одну структуру

Объединение Министерства аграрной политики и продовольствия и Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства завершено, сообщил глава объединенного министерства Тимофей Милованов.
«26 декабря 2019 года завершено объединение структур двух министерств: МЭРТ и Министерства аграрной политики и продовольствия. В ходе объединения была проведена централизация функций, объединены дублирующие функции, сокращены непрофильные функции», — написал Милованов в Facebook.
Он также отменил, что в ходе реорганизации из структуры Минэкономики уволено 27 человек, в том числе госсекретарь и 15 руководителей структурных подразделений Минэкономики (50% руководящего состава).
«В МинАПК был уволен госсекретарь, девять глав департаментов и еще 79 человек», — отметил министр.
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