Милованов сообщил о завершении объединения Минагро и МЭРТ в одну структуру

Объединение Министерства аграрной политики и продовольствия и Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства завершено, сообщил глава объединенного министерства Тимофей Милованов.

«26 декабря 2019 года завершено объединение структур двух министерств: МЭРТ и Министерства аграрной политики и продовольствия. В ходе объединения была проведена централизация функций, объединены дублирующие функции, сокращены непрофильные функции», — написал Милованов в Facebook.

Он также отменил, что в ходе реорганизации из структуры Минэкономики уволено 27 человек, в том числе госсекретарь и 15 руководителей структурных подразделений Минэкономики (50% руководящего состава).

«В МинАПК был уволен госсекретарь, девять глав департаментов и еще 79 человек», — отметил министр.