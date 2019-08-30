Правительство назвало причины объединения Министерства аграрной политики с МЭРТ

Правительство планирует объединить Министерства экономического развития и торговли с Министерством аграрной политики. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Сообщается, что объединение министерств позволит провести более эффективную земельную реформу.
«Объединение имеет целью ускорение реализации ключевых реформ, таких как: приватизация государственных предприятий, внедрение рынка земель сельскохозяйственного назначения, детенизация аграрных рынков и земельных отношений, либерализация трудовых отношений — увеличение количества легальных рабочих мест, расширение доступа к международным рынкам, перезагрузки системы профессионального обучения, модернизация подходов к научным исследованиям и внедрению инноваций в аграрном секторе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент правительство еще обсуждает модель объединения ведомств. В частности планируется проведение переговоров с представителями аграрного сектора.
«Мы планируем проведение координационной встречи с представителями аграрного сектора для определения болевых точек и перспектив», — сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
Напомним, в четверг 29 августа парламент утвердил состав нового Кабмина. Пост премьер-министра занял Алексей Гончарук. Тимофей Милованов был назначен главой МРЭТ.
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