Милованов уволил половину руководства МЭРТ

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов уволил 15 должностных лиц руководящего состава прежней структуры Министерства экономического развития и торговли.
«Перезагрузка власти... Состоялся очередной этап трансформации министерства — принято решение об увольнении 15 должностных лиц руководящего состава структурных подразделений, что составляет 50% от предыдущей структуры (Министерство экономического развития и торговли Украины)», — написал он в Facebook.
В частности, смена руководства произошла в юридическом департаменте, департаменте международного торгово-экономического сотрудничества и евроинтеграции, департаменте стратегического развития сектора обороны и безопасности, департаменте управления госсобственностью, департаменте санкционной политике, развития информационно-комуникационных технологий, документооборота и электронных сервисов, а также секторе избегания и выявления коррпции и секторе обеспечения работы госсекретаря министерства (самостоятельные подразделения).
Ранее Милованов уволил руководителя департамента интеллектуальной собственности Валерия Жалдака.
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