Иран назначил преемника Сулеймани

Руководитель и духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи пятницу, 3 января, назначил преемника генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, который был убит в результате ракетного удара по международному аэропорту Багдада. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщается, командующем спецподразделения «Аль-Кудс» стал заместитель Сулеймани, бригадный генерал Эсмаил Каани.

Как говорится в заявлении Хаменеи, задачи спецподразделения «останутся неизменными».

Напомним, ночью 3 января три ракетных удара были нанесены по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате обстрелов погибли восемь человек, среди них командир иранского спецназа «Кудс» Касим Сулеймани.

Позже в Пентагоне подтвердили причастность США к ракетным ударам по окрестностям аэропорта в Багдаде и гибели командира иранского спецназа «Кудс» генерала Касима Сулеймани.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал «актом международного терроризма» операцию Вооруженных сил США в Багдаде, в ходе которой был убит генерал-майор Касем Сулеймани.