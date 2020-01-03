Иран назначил преемника Сулеймани

Руководитель и духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи пятницу, 3 января, назначил преемника генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, который был убит в результате ракетного удара по международному аэропорту Багдада. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
Как сообщается, командующем спецподразделения «Аль-Кудс» стал заместитель Сулеймани, бригадный генерал Эсмаил Каани.
Как говорится в заявлении Хаменеи, задачи спецподразделения «останутся неизменными».
Напомним, ночью 3 января три ракетных удара были нанесены по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате обстрелов погибли восемь человек, среди них командир иранского спецназа «Кудс» Касим Сулеймани.
Позже в Пентагоне подтвердили причастность США к ракетным ударам по окрестностям аэропорта в Багдаде и гибели командира иранского спецназа «Кудс» генерала Касима Сулеймани.
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал «актом международного терроризма» операцию Вооруженных сил США в Багдаде, в ходе которой был убит генерал-майор Касем Сулеймани.
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