Иранский генерал был убит по приказу Трампа

Генерал Ирана Кассем Сулеймани был убит в аэропорту Багдада. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на The Guardian.

Белый дом заявляет о «решительных оборонительных действиях», предпринятых президентом Дональдом Трампом с целью убить генерала Сулеймани.

Как полагает издание, командующий иранскими силами Кудс погиб в результате удара беспилотника.

«Генерал Сулеймани активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе. Этот удар был направлен на то, чтобы сдержать будущие планы иранских атак. Соединенные Штаты будут продолжать принимать все необходимые меры для защиты наших людей и наших интересов,по всему миру», — говорится в заявлении Пентагона.

За несколько минут до заявления Пентагона, Трамп опубликовал в Твиттере флаг США. Позже Белый дом выступил с заявлением, в котором говорилось, что забастовка была «решительной оборонительной акцией», проводимой «по указанию президента».

Напомним, Сулеймани был командиром Сил Кудса, внешнего крыла Корпуса стражей исламской революции в Иране (IRGC), которое администрация Трампа назначила террористической организацией.