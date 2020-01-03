Иранский генерал был убит по приказу Трампа

Генерал Ирана Кассем Сулеймани был убит в аэропорту Багдада. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на The Guardian.
Белый дом заявляет о «решительных оборонительных действиях», предпринятых президентом Дональдом Трампом с целью убить генерала Сулеймани.
Как полагает издание, командующий иранскими силами Кудс погиб в результате удара беспилотника.
«Генерал Сулеймани активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе. Этот удар был направлен на то, чтобы сдержать будущие планы иранских атак. Соединенные Штаты будут продолжать принимать все необходимые меры для защиты наших людей и наших интересов,по всему миру», — говорится в заявлении Пентагона.
За несколько минут до заявления Пентагона, Трамп опубликовал в Твиттере флаг США. Позже Белый дом выступил с заявлением, в котором говорилось, что забастовка была «решительной оборонительной акцией», проводимой «по указанию президента».
Напомним, Сулеймани был командиром Сил Кудса, внешнего крыла Корпуса стражей исламской революции в Иране (IRGC), которое администрация Трампа назначила террористической организацией.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016