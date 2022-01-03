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Президент Ирана обвинил Трампа в убийстве генерала

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Президент Ирана обвинил Трампа в убийстве генерала

Президент Ирана Эбрахим Раиси потребовал в понедельник предать суду тех, кто несет ответственность за расправу над командующим силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генералом Касемом Сулеймани. Об этом, как передает ТАСС, он заявил на митинге в Тегеране, посвященном второй годовщине убийства Сулеймани.

«Экс-президент США Дональд Трамп и бывший руководитель Госдепартамента Майкл Помпео должны предстать перед судом и ответить за совершенное преступление, — сказал Раиси. — Если справедливость не восторжествует, то последует возмездие со стороны иранского народа».

По его словам, бывший командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» посвятил свою жизнь «изгнанию сил зла из региона». «Сулеймани был великим полководцем и оставил после себя школу сопротивления врагам, захватившим земли мусульман». — подчеркнул президент.

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Генерал Сулеймани погиб 3 января 2020 года в результате удара беспилотника ВВС США вблизи аэропорта Багдада вместе с заместителем командира иракскими шиитскими формированиями «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандисом. Минобороны США заявило, что ракетный удар был нанесен по распоряжению тогдашнего президента Дональда Трампа. По версии Пентагона, операция носила оборонительный характер и преследовала цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных в Ираке, от планируемых убитым иранским генералом диверсий.

Дональд Трамп, Касем Сулеймани, Эбрахим Раиси
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