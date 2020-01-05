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Bellingcat: РФ не менее 150 раз обстреляла территорию Украины летом 2014

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Bellingcat: РФ не менее 150 раз обстреляла территорию Украины летом 2014

Международная группа журналистов-расследователей Bellingcat в открытых данных нашла опровержение заявлениям России о «гражданской войне» в Украине на Донбассе и подтверждение причастности российской армии к обстрелам. Об этом говорится в отчете Bellingcat.

В нем говорится, что летом 2014 года Украина и США открыто заявляли об участии в конфликте российской армии. Впоследствии было опубликовано несколько докладов, подтвердивших эти заявления, доказавших факты присутствия и гибели российских военнослужащих на востоке Украины, а также наличие на территории Украины российской военной техники.

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«Настоящий доклад представляет собой подробное изучение до сих пор недостаточно рассмотренного аспекта военного вмешательства России в этот конфликт: артиллерийских ударов по территории Украины летом 2014 года», — говорится в отчете.

В частности, в докладе указано, что артиллерийские части Вооруженных сил Российской Федерации нанесли по крайней мере 149 отдельных артиллерийских ударов по Украине летом 2014 года. Кроме того, удалось установить еще 130 вероятных артиллерийских позиций.

Также 408 зон поражения от артогня на территории Украины в пределах дальности российских артиллерийских систем характеризуются траекторией снарядов, пересекающей украинско-российскую границу. 127 из них находятся в пределах трех километров от границы.

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«Судя по общему количеству воронок, летом 2014 года российские военные
выпустили тысячи артиллерийских снарядов по целям на территории Украины. Недостаток имеющихся в открытом доступе спутниковых снимков и жесткие критерии классификации, используемые в отчете, означают, что эти цифры представляют собой нижний предел оценки истинного числа атак. Вполне вероятно, что атак было гораздо больше, чем 149», — заявляю расследователи.

Также журналисты утверждают, что артиллерийские удары российских Вооруженных сил с территории России начались в июле 2014 года. Их частота и масштаб возросли в августе и сентябре 2014 года.

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«Следы артиллерийских ударов через границу можно найти на всей приграничной
территории зоны конфликта в Донецкой и Луганской областях. Высокая частота, широкая распространенность и крупный масштаб артиллерийских ударов,
рассмотренных в настоящем докладе, не позволяют считать их случайностями или действиями без приказа. Таким образом, эти атаки можно считать исключительно актом военных действий Российской Федерации против Украины», — указано в докладе.

 

Донбасс, обстрелы, Bellingcat
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