В Ираке произошел взрыв возле посольства США

В «зеленой зоне» Багдада произошел взрыв у здания посольства Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает Reuters.
По данным американского издания, возле здания посольства США в дипломатическом районе столицы Ирака упала ракета. Сейчас все подъезды к американскому дипломатическому представительству закрыты.
Пока неизвестно, откуда и кем была запущена данная ракета. Информации о жертвах или пострадавших в результате ракетного удара тоже нет.
Издание Al Arabiya также сообщает, что еще 2 ракеты класса «Катюша» упали на территории иракской базы «Балад», которая находится в 80 километрах от Багдада. На данной базе, кроме иракских военных, находятся военнослужащие США.
Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 4 января в Багдаде совершили авиаудар по автоколонне, в результате чего погибли, по меньшей мере 6 человек. Тогда отмечалось, что удар был нанесен силами США с целью ликвидации иракского командующего военизированного группировки «Хашд аш-Шааби».
Однако позже в США опровергли свою причастность к нанесению удара по автоколонне на север от столицы Ирака. Официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость», проводимой коалицией во главе с США в Ираке и Сирии, полковник Майлс Кэггинс заявил, что коалиция не проводила авиаудары в указанном районе.
Кроме того, глава Пентагона Марк Эспер сообщал, что поддерживаемые Ираном военизированные формирования готовят атаки против американских сил в Ираке. Эспер обещал осуществить превентивные меры для защиты военнослужащих и граждан США на территории Ирака.
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