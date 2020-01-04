Путин хочет распада ЕС и НАТО, - Туск

Бывший глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что целью президента Российской Федерации Владимира Путина является распад Европейского союза и НАТО. Об этом сообщает Польское радио.
По словам Туска, Путин имеет союзников в вопросе дезинтеграции Европы среди польской партии «Право и справедливость», которая представлена в польском сенате 37% депутатов, а в Европарламенте 28%.
«Он (Владимир Путин — ред.) за распад Европейского Союза и НАТО. У него есть союзники и помощники в этом проекте: сознательные, непроизвольные и так называемые «полезные идиоты». Все три категории можно найти в партии «Право и справедливость», — заявил Туск.
При этом он отметил, что на данный момент ситуация является более серьезной, чем это было ранее.
«Изменения в Киеве, тесная реинтеграция Москвы и Минска и политика президента Трампа являются достаточными причинами, чтобы любой ценой попытаться восстановить элементарный внутренний консенсус в международной политике и восстановить статус Польши как регионального лидера европейской интеграции», — отметил Туск.
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