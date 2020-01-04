Рябошапка назначил Чумака заместителем генпрокурора

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил с должности военного прокурора Виктора Чумака и назначил его в качестве заместителя генпрокурора. Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.
Решение об увольнении с должности военного прокурора были принято в связи с ликвидацией военной прокуратуры в связи с реформой Генпрокуратуры, в результате которой 2 января начал работу новый Офис генерального прокурора. Информация о назначении Чумака в качестве заместителя Рябошапки опубликована на официальном сайте Офиса генпрокурора.
Напомним, со 2 января в Украине начал работу Офис генерального прокурора, который пришел на смену Генеральной прокуратуре. Офис будет иметь 12 департаментов, восемь отдельных управлений, две специализированные прокуратуры и 1500 работников вместо 2500 сотрудников ГПУ, предусмотренных законодательством.
В сентябре Верховная рада одобрила закон о реформировании Генпрокуратуры. Согласно закону, вместо действующей структуры органов прокуратуры состоится построение после проведения аттестации прокуроров новой структуры в виде: Офис генерального прокурора, областные прокуратуры, окружные прокуратуры. При этом генпрокурору предполагается предоставить право ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры.
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