Золото подорожало до максимума с 2013 года, цена палладия достигла исторического пика

Цена золота подскочила до максимального уровня более чем за шесть лет на фоне увеличения спроса на активы «тихой гавани» в условиях растущей напряженности на Ближнем Востоке, тогда как палладий обновил исторический максимум.

Цена золота на спотовом рынке в Лондоне поднялась в ходе торгов в понедельник на 2,3%, до $1588,13 за унцию — максимума с апреля 2013 года — и к 13:10 по Киеву составляла $1577,83 за унцию. Цена палладия на спотовом рынке достигла рекордных $2027,91 за унцию.

Напряженность в отношениях США и Ирана резко усилилась в конце прошлой недели, когда стало известно о гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации, проведенной военными силами США. Пентагон сообщил, что атака, при которой погиб Сулеймани, являвшийся командующим подразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции, была одобрена президентом США Дональдом Трампом.

В минувшие выходные Иран и США обменялись угрозами, и в воскресенье Трамп пригрозил Тегерану «непропорциональными» ответными мерами, если он предпримет атаки против американских объектов. Трамп также пообещал «небывалые санкции» Ираку, парламент которого в воскресенье принял резолюцию, требующую от правительства принятия мер для вывода иностранных войск с иракской территории.

Согласно прогнозу аналитиков Goldman Sachs Group Inc., в условиях текущего кризиса золото может оказаться в более выигрышном положении, чем нефть, пишет агентство Bloomberg. Его цена может достичь $1600 за унцию, если напряженность в отношениях США и Ирана усилится еще больше, прогнозируют аналитики UBS Group AG и ABN Amro Bank AV.

Повышенный интерес инвесторов к активам «тихой гавани» также способствует росту цен на палладий. Поддержку котировкам оказывает и сохраняющийся дефицит драгметалла в мире из-за ужесточения стандартов для автомобилей по выбросам в атмосферу. В настоящее время спрос на палладий превышает предложение, и в долгосрочной перспективе металл продолжит расти в цене, отмечает аналитик брокерской компании Pepperstone Ltd. Шон Маклин.

Серебро и платина также дорожают. Цена серебра на спотовом рынке в ходе торгов в понедельник поднималась до $18,5081 за унцию — максимума с 25 сентября.