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Международные профсоюзы выступают против нового трудового кодекса Украины

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Международные профсоюзы выступают против нового трудового кодекса Украины

Международная конфедерация профсоюзов (ITUC) считает, что проект закона о труде лишит работников правовой защиты, а профсоюзов — способности их защищать.

Об этом заявляет пресс-служба конфедерации.

Конфедерация профсоюзов считает, что результатом принятия проекта закона станет:

1. Упрощенное увольнение работников в любой момент по желанию работодателя.

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2. Краткосрочные индивидуальные трудовые договоры; договора с нефиксированным рабочего времени.

3. Сверхурочная работа станет нормой и будет оплачиваться в 5 раз ниже, чем раньше.

4. Отмена некоторых социальных гарантий работникам и снижение защиты матерей с маленькими детьми, еще больше облегчает их увольнения;

5. Перевод работника на другое рабочее место без его согласия.

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6. Фактическая ликвидация профсоюзов.

Сообщается, что законопроект был принят без консультаций с профсоюзами, и состоит всего из 99 статей, для того чтобы иметь в парламенте ограниченное рассмотрение.

Также, указано, что украинское правительство отказалось обращаться за помощью к Международной организации труда (МОТ), поскольку проект закона нарушает несколько конвенций МОТ.

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Генеральный секретарь МКП Шаран Барроу отметила:

«Правительство Украины стоит на стороне олигархов и многонациональных корпораций и выступает против работников, общественности и профсоюзов.... Мы осуждаем украинское правительство за безрассудные нарушение своих международных обязательств, по которым страна рискует потерять важную поддержку в Европе и мирового сообщества», — подчеркнула она.

Напомним:

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27 декабря правительство одобрило законопроект о труде, по словам премьер-министра Алексея Гончарука закон предусматривает увеличение количества легальных рабочих мест, повышение доходов и расширение социальных прав работников.

23 декабря Министерство экономики обнародовало статью будущего трудового кодекса, в которой определяются трудовые отношения, в нынешнем законодательстве такой пункт отсутствует. Нововведения могут повлиять на легальность айтишников, которые трудоустроены как ФОПы.

10 октября президент Владимир Зеленский заявил, что новый трудовой кодекс лучше предыдущего, но его еще надо доработать.

«Вы знаете, что очень сложно сейчас уволить человека, взять его на работу. Сейчас они (правительство — ЭП) работают над трудовым современным законодательством и трудовым кодексом. Там есть много предложений, и много мелких ошибок, которые будут вычищены. Уверен что мы все сделаем и услышим общество», — сказал президент.

Трудовой кодекс, ITUC
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