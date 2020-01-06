Конгресс рассмотрит ограничение военных полномочий Трампа по Ирану

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки рассмотрит резолюцию по ограничению военных действий главы государства Дональда Трампа в отношении Ирана. Об этом свидетельствует заявление спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, передает издание DW.
Согласно документу, без дальнейшего разрешения Конгресса военные действия Белого дома в отношении Ирана должны быть прекращены в течение 30 дней. Эта резолюция аналогична той, которую представил в Сенате демократ Тим Кейн.
Пелоси подчеркнула, что авиаудар, осуществленный по приказу Трампа в Багдаде, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани, поставил под угрозу американских военнослужащих и дипломатов, а также грозит серьезной эскалацией в отношениях с Ираном. Конгресс обеспокоен, что такие действия администрация Трампа осуществила без консультаций с ним.
Так, политические обозреватели допускают, что резолюцию может поддержать Палата представителей Конгресса, где большинство имеют демократы. Однако непонятно, поддержит ли ее Сенат, который контролируют республиканцы.
Напомним, ранее Трамп уведомил Конгресс о том, что Вашингтон может непропорционально ответить на атаку со стороны Ирана. Он подчеркнул, что такое официальное сообщение не предвидится, но он все же его делает.
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