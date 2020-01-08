Зеленский из-за авиакатастрофы прервал поездку в Оман и возвращается в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Также Зеленский выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа украинского самолета, который разбился утром 8 января в Иране.
Он отметил, что украинское посольство уточняет списки погибших и информацию об обстоятельствах трагедии.
«Наш консул работает в аэропорту Тегерана, мы собираем список пассажиров, которые погибли в результате аварии сегодня утром. У нас пока нет окончательных номеров, мы работаем в контакте со спасательными командами на месте и с офисом МАУ в Иране», — прокомментировали также в украинском посольстве в Иране.
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