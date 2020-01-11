Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на признание Ираном вины в крушении украинского самолета под Тегераном 8 января. Заявление опубликовано в его Telegram-канале.
Зеленский потребовал от Ирана «полного признания вины» из-за сбитого Boeing.
«Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в крушении украинского самолета. Но настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам», — заявил президент.
Зеленский надеется, что расследование в дальнейшем будет происходить без искусственных задержек и препятствий. Он отметил, что 45 специалистов из Украины должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости.
Напомним, генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что украинский пассажирский самолет Boeing в Тегеране был случайно сбит в результате «человеческой ошибки».
В заявлении генерального штаба говорится, что самолет был сбит в условиях повышенной боевой готовности из-за ожидания возможного ракетного удара со стороны США после атаки на иракские авиабазы. Также говорится, что украинский самолет пролетал рядом с важным военным объектом«.
В своем Twitter глава Министерства иностранных дел Ирана Джавад Зариф написал, что по предварительным выводам внутреннего расследования Вооруженных сил Ирана установлено, что к катастрофе привела «человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США».
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