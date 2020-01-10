Расследование крушения самолета МАУ займет больше года

Расследование авиакатастрофы украинского самолета МАУ Boeing 737 рейса PS752 в Иране может занять до двух лет. Об этом заявил официальный представитель Ирана, передает Reuters.
Чиновник отметил, что расшифровка информации с бортовых самописцев самолета может занять один-два месяца.
Он добавил, что иранские расследователи предпочли бы сами расшифровать данные черных ящиков, но при необходимости могут отправить их в Украину, Канаду, Францию или Россию, так как у властей Ирана «заключены соглашения с этими странами».
При этом глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заверил, что самолет не был сбит ракетой.
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