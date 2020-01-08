Иран опроверг версию о ракете и назвал причину авиакатастрофы МАУ

Причиной катастрофы украинского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Об этом заявил глава Центра связи и информации Министерства автомобильных дорог и городского развития Ирана Касим Бихи, передает местный сайт ion.ir.
По его словам, причиной катастрофы самолета МАУ стал пожар в моторном отсеке.
«Украинский самолет, который вылетел сегодня утром из Тегерана в столицу Украины Киев, недалеко от нового города Паранд в провинции Тегеран потерпел технический сбой из-за пожара», — заявил Бихи.
Он также опроверг информацию о том, что самолет могли сбить ракетой.
«Если бы катастрофа была вызвана ракетой, самолет взорвался бы в небе», — подчеркнул он.
Напомним, ранее издание Daily Mail предположило, что украинский самолет могли случайно сбить. В частности, катастрофа произошла через несколько часов после нападения Ирана на американские базы. Кроме того, на видео зафиксирован горящий самолет еще до падения.
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