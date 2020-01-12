Кабмин выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тыс. гривен

Кабинет министров Украины выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 000 гривен помощи. Об этом заявил глава правительства Алексей Гончарук в своем видеообращении.
Премьер заверил, что государство окажет всестороннюю поддержку и помощь, в том числе юридическую и финансовую.
«Правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тысяч гривен помощи и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией... Мы искренне сочувствуем семьям и близким погибших... Авиакомпания МАУ в соответствии с коллективным договором осуществит выплаты семьям членов экипажа», — отметил глава правительства.
Также он добавил, что украинские дипломаты работают над получением компенсаций от иранской стороны.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу сбивания самолета МАУ в Иране. В видеообращении глава государства пообещал вернуть тела всех погибших в катастрофе в Иране украинцев и пообещал, что все виновные будут наказаны.
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