Власти Ирана отправят черные ящики сбитого Boeing во Францию

Бортовые самописцы сбитого в Тегеране украинского самолета будут отправлены во Францию. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.
«Принято решение отправить черный ящик во Францию, чтобы прояснить все вопросы», — цитирует его агентство ILNA.
11 января французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации подтвердило участие в технической работе по расшифровке бортовых самописцев сбитого Boeing. При это отмечалось, что сама расшифровка черных ящиков будет вестись на территории Украины.
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