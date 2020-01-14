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МИД Израиля осудил чествование в Украине лиц, ответственных за убийство евреев во время Холокоста

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МИД Израиля осудил чествование в Украине лиц, ответственных за убийство евреев во время Холокоста

Министерство иностранных дел Израиля осуждает чествование идеологов Украинского национального движения, которые ответственны за убийство евреев во время Холокоста, и отмечает, что сохранение памяти о Холокосте и борьба с антисемитизмом не является внутренним делом какой-либо страны.

Соответствующее заявление израильского внешнеполитического ведомства обнародовало на своей странице в соцсети Facebook во вторник утром посольство Израиля в Украине.

«Лица, ответственные за убийство евреев во время Холокоста и в погромах, а также антисемитские идеологи Украинского национального движения в последнее время стали предметом публичного чествования в Украине. В ответ на это и на огласку в украинской прессе Израильское министерство иностранных дел выражает осуждение этих явлений», — говорится в заявлении.

В МИД Израиля отмечают, что «сохранение памяти о Холокосте и борьбу с антисемитизмом — включая чествования антисемитов и убийц евреев — не является внутренним делом одной страны». «Наоборот, это основная обязанность и ответственность каждого израильского дипломата. Это является проявлением общего нравственного долга перед Израилем и его многими союзниками по всему миру», — подчеркивается в заявлении.

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Как сообщалось, 2 января послы Польши и Израиля в Украине Бартош Цихоцкий и Джоэль Лион сделали совместное заявление в связи с чествованием в Украине 1 января деятелей УПА. Послы заявили, что считают оскорбительным чествование в Украине людей, которые «активно пропагандировали этнические чистки», а также сказали, что ожидают, что Киевская городская государственная администрация и Львовский областной совет присоединятся к «поиску правды» в этом вопросе.

Израиль, УПА, Холокост
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