В Кабмине отказались от приватизации «Укргидроэнерго», «Укрэнерго» и «Энергоатома»

Правительство Украины в среду рассмотрит доработанный законопроект о перечне объектов права госсобственности, не подлежащих приватизации, который предполагает сохранение за государством минимум 50%+1 акции «Укртрансгаза», «Укргазвыдобування» и «Укртранснафты» и 100% «Укргидроэнерго», «Укрэнерго» и «Энергоатома».

Согласно пояснительной записке к документу, имеющейся в распоряжении агентства «Интерфакс-Украина», после первого рассмотрения законопроекта на заседании Кабмина 27 декабря 2019 года состоялись согласительное совещание и заседание правительственного комитета, по итогам которых списки претерпели существенные изменения.

Если в первом варианте Минэкономики допускало продажу до 50% во всех объектах, то теперь их количество сокращено до 22, тогда как в 135 объектов предлагается закрепить в госсобственности 100%.