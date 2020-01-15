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Как укрепление гривны убивает украинских производителей

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Как укрепление гривны убивает украинских производителей

В 2019 году гривна укрепилась к доллару США на 16% и это вывело ее в мировые лидеры по темпам роста по отношению к американской валюте.

Причины укрепления известны:

— Продажа облигаций внутреннего государственного займа иностранцам на $4 млрд.

— Увеличение поступлений валюты от украинских заробитчан и IT-специалистов, работающих на иностранные компании.

— Рост цен на железную руду, масло и стабильность цен на зерно.

Эти факторы привели к росту доходов и расходов украинских домохозяйств. То есть мы стали больше зарабатывать и больше потреблять.

В течение трех кварталов 2019 общие доходы Украины выросли на 17,4% — до 950 млрд грн. За этот период мы приобрели товаров и услуг на 840 млрд грн, что на 19,5% больше, чем за январь-октябрь 2018 года, говорится в отчете Государственного комитета статистики.

В то же время, укрепление гривны сделало импортные товары для нас более доступными: чем дороже в Украине доллар, тем выше цена импортных товаров и наоборот.

Как видно из статистики Госстата, значительная часть наших расходов была направлена на покупку импортных товаров. Так, в январе-октябре 2019 (наиболее свежие данные) в Украину было импортировано товаров на $ 501 млрд, или на 7,2% больше, чем за аналогичный период 2018.

В январе-октябре 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, импорт товаров в Украину вырос на 17%.

Мы отобрали 20 групп товаров, объемы импорта которых росли высокими темпами в 2019 году. Это товары с высокой долей добавленной стоимости — готовая продукция, с которой все налоги были уплачены в стране производства, а ее цена минимально зависит от колебаний цен на сырье на международных рынках. Здесь речь идет о транспортных средствах, электронике, металлопрокате, удобрениях, одежде, обуви и еде.

За указанный период (январь-октябрь 2019) поставки этих товаров составляли более 15% всего импорта.

Наиболее активно растущий импорт в Украину

Товар Млн $ % роста по сравнению с 01-10. 2018
Самолеты и другие летательные апаараты 128 237
Овощи 160 93
Трикотаж 161 69
Одежда и дополнительные вещи к одежде из текстиля 313 51
Молоко и молочны продукты, яйца, мед 127 50
Одежда и дополнительные вещи к одежде из трикотажа 320 49
Транспортые средства (кроме самолетов и поездов) 4766 37
Готовые текстильные изделия 289 32
Обувь 377 30
Удобрения 1106 28
Готовые продукты из зерна 156 28
Продукты из мяса и рыбы 96 27
Плоды и орехи 459 25
Игрушки 255 24
Медь и изделия из нее 103 24
Электрические машины 5369 23
Приборы оптические, фотографические 802 18
Изделия из черных металлов 932 17
Рыба и ракопообные 495 16
Изделия из кожи 102 16

Как пишет доктор экономических наук Игорь Гужва, экономика Украины оказалась неготовой к ревальвации гривны (укреплению по отношению к доллару). Вот почему:

Во-первых, крепкая гривна сделала производство экспортных товаров дороже, чем год назад. Это привело к уменьшению доходов предприятий и замедление темпов промышленного производства.

К слову, самый активный период укрепления гривны в прошлом году пришелся на пиковый сезон аграрного экспорта — III-IV кварталы 2019 года. То есть для посевной аграрии закупали семена, горючее, удобрения и технику при курсе 28 грн/$, а продавали урожай по курсу 25-23 грн/$.

Во-вторых, укрепление курса сделало дешевле импорт в Украину в гривневом эквиваленте. Поэтому государственный бюджет недополучил 40 млрд грн импортного НДС, который рассчитывается по таможенной стоимости в гривнах.

В-третьих, подешевевшие импортные товары начали конкурировать с украинской продукцией. Приведем простой пример. В начале 2019 500 граммов польского йогурта стоили в Украине $1,5, или 42 гривны. Но из-за укрепления гривны уже в конце года в гривневом эквиваленте цена этого йогурта опустилась до 35 гривен.

Таким образом, эффект ревальвации добавил конкурентного преимущества импортным продуктам и потребители, которые во время покупок руководствуются экономической выгодой, выбирали йогурт польского производства вместо украинского.

В такой ситуации украинский производитель получает меньше выручки. Соответственно, при отсутствии адекватного кредитования и инструментов страхования рисков от валютных колебаний, наш производитель сократит инвестиции в производство и не будет иметь возможности конкурировать зарплатами с польским производителем йогуртов, который, получая дотации от государства и ЕС, наймет украинских работников для наращивания своей доли на украинском рынке.

Наша гипотеза подтверждается таможенной статистикой по импорту молочной продукции в Украине и анализом цен на нее в торговых сетях.

По данным Государственной фискальной службы, в 2019 году объемы импорта молочной продукции в Украине выросли на 35% по сравнению с 2018 годом.

По сравнению с 2017 годом импорт молочки вырос почти на 100%.

Импорт молочки в Украине активно растет с 2016 года, но на графике видно как в 2019 году увеличились поставки сыров, сливочного масла и йогуртов.

Крупнейшим поставщиком сыров в Украину является Польша, которая в долларах с 2016 по 2019 годы нарастила импорт этой продукции почти на 300%. Далее идут Германия и Франция с ростом объема импорта в 200% каждая.

Ситуация с импортом йогуртов другая. В 2016-2017 годах лидером по поставкам йогуртов в Украину была Бельгия, но в 2018 году польские производители перехватили инициативу, нарастив импорт более чем в три раза.

Параллельно с анализом статистики по импорту редакция провела сравнение цен нескольких украинских и импортных видов молочной продукции. Для этого мы выбрали одну из крупных сетей гипермаркетов.

На первом фото два безлактозных йогурта — польского и украинского производства. Оба имеют идентичный состав и процент жирности. На вкус эти йогурты отличить трудно. Разница лишь в том, что йогурт польского производства дешевле на 2 гривны и больше в объеме на 20 грамм.

На другом фото сравнение польского и украинского йогуртов в объеме 1 кг с идентичным процентом жирности. Здесь разница только в рецептурах, поскольку польский йогурт позиционирует себя как «греческий».

Однако в этом случае цена отличается аж на 11,6 грн. К слову, это не разовое акционное предложение со стороны дистрибьютора польского продукта, автор наблюдал за обоими товарным позициям несколько месяцев.

На третьем фото мы сравнили стоимость украинского и польского сыров с плесенью. Жирность и вес обоих идентична. Рецептуры отличаются. Наше внимание здесь привлекла разница в цене. До скидки польский сыр стоил на 7,6 грн дешевле украинского. Во время скидки разница составляла 23 грн.

При экспорте продукции в Украину польское предприятие получает 23% возврата НДС. Это компенсирует ему уплату 20% импортного НДС в Украине и частично компенсирует ввозную пошлину.

В 2020 году пошлины на импорт молочной продукции происхождением из ЕС, в рамках зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом, установлены на уровне 3,8% и 8,3% в зависимости от вида продукции и 1,7% на сыры с жирностью не более 40%.

Кроме того, польские фермеры получают щедрые субсидии от Евросоюза и от собственного государства, что делает сырье для переработки дешевле, чем в Украине.

По оценкам портала Latifundist, ежегодно ЕС выделяет на субсидии 60 млрд евро, 80% которых приходится на выплату фермерам за каждый гектар пашни, находящейся в обработке.

Например, в 2017 году в Германии погектарные выплаты получили 310 тыс. фермеров, а средний размер выплат на одного составлял 16 тыс. евро.

Польские фермеры также получают погектарные субсидии от ЕС. Базовая субсидия в 2018 году за гектар составила $115. Кроме того, еще по $77 за гектар фермеры получали за экологизацию производства. Польские животноводы получали по $93 на корову, по $25 на одну овцу и по $13 на козу.

А что происходит с украинским экспортом молочной продукции? На графике видно резкое падение объемов экспорта украинской молочки параллельно с ростом импорта конкурентной продукции в Украину.

Фактически этот график демонстрирует процесс завоевания украинского рынка европейскими производителями и упадок нашей молочной отрасли.

В 2018 году поголовье крупного рогатого скота сократилось в Украине на 4,3%. В 2019 году сокращение оценивается еще в 5% до 3,6 млн. голов.

Источник

импорт, гривна, ревальвация
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