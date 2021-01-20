Кабмин забрал к себе в управление крупнейшие объекты энергетики

Кабинет министров получит непосредственный контроль над крупнейшими государственными предприятиями в сфере энергетики. Решение принято на сегодняшнем заседании.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 20 января.
«Правительство сегодня примет решение, которое касается выполнения Третьего энергопакета ЕС в части разграничения операторов системы передачи производителей и поставщиков электрической энергии», — сказал он.
Как отметил, Шмыгаль, «по поручению президента Украины, управление „Энергоатомом“, „Укргидроэнерго“, Нижнеднестровской ГЭС и тремя теплоэлектроцентралями переходят непосредственно к Кабинету министров».
По его словам, также будут разработаны проекты решений о передаче в управление Министерству энергетики в управление государственных компаний «Укрэнерго», «Магистральные газопроводы», ГП «Оператор рынка».
Напомним, сейчас компании «Укрэнерго» и «Магистральные газопроводы» находятся в управлении Министерства финансов.
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