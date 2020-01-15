Бизнесмен Ярославский покупает банк «Кредит Днепр»

Бизнесмен Александр Ярославский направил в Национальный банк Украины письмо о намерении купить банк «Кредит Днепр», сообщила первый заместитель главы центробанка Екатерина Рожкова.
«Господин Ярославский подал соответствующее письмо о намерении в начале декабря. Но документы на согласование существенного участия в банке мы пока не получали», — сказала она в интервью «Финклубу».
По словам Рожковой, сейчас сложно оценить сделку, поскольку неизвестны ключевые условия, включая размер приобретаемого пакета.
«Многое также будет зависеть от планов господина Ярославского по развитию банка. Эти и другие вещи мы будем обсуждать с Александром после получения полного пакета», — добавила замглавы НБУ.
«Банк Кредит Днепр» основан в 1993 году. Его единственным акционером является компания «Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед», которая опосредованно принадлежит Виктору Пинчуку.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (11,784 млрд грн) банк занимал 21-е место среди 76 действующих.
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