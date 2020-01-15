Кабмин назначил нового главу НАПК

Кабинет министров Украины назначил на должность главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) прокурора департамента надзора за соблюдением законов Генеральной прокуратуры Александра Новикова.
«Очень важно, чтобы мы не тратили ресурс, который имеем на „мелкую рыбу“, это принципиально важно», — сказал премьер-министр Алексей Гончарук на заседании правительства в среду, обращаясь к новому главе НАПК.
По словам премьера, НАПК должно концентрироваться на реальных случаях проявления коррупции.
Новиков назначен на указанную должность по итогам открытого конкурса. До назначения работал прокурором департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры.
В ходе выступления перед назначением Новиков заверил, что НАПК сможет сформировать нулевую толерантность к коррупции в органах власти.
По его ловам, под его руководством будет разработана антикоррупционная стратегия, а также введена полная автоматизация проверки деклараций чиновников.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016