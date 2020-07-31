НБУ согласовал покупку Ярославским у Пинчука банка «Кредит Днепр»

Национальный банк Украины (НБУ) 30 июля согласовал прямое приобретение Александром Ярославким 100% уставного капитала банка «Кредит Днепр» (Киев), сообщается на сайте центробанка в пятницу.
«НБУ согласовал гражданину Украины Ярославскому прямое приобретение существенного участия в размере 100% уставного капитала АО «Банк „Кредит Днепр“. Соответствующее решение 30 июля 2020 принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что заявитель обязуется предоставлять банку полную финансовую поддержку для обеспечения надлежащего финансового состояния.
Как сообщали в пресс-службе НБУ 10 апреля, центробанк официально получил от представителей украинского бизнесмена Ярославского пакет документов для согласования покупки 100% уставного капитала банка «Кредит Днепр».
Ранее в Антимонопольном комитете Украины сообщили, что ведомство предоставило Ярославскому разрешение на приобретение свыше 50% акций банка «Кредит-Днепр».
Банк «Кредит Днепр» основан в 1993 году. Его единственным акционером на начало года являлась компания «Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед», которая опосредованно принадлежит Витору Пинчуку.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2020 года по размеру общих активов (12,754 млрд грн) банк занимал 19-е место среди 75 действующих.
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