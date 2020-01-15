Кабмин в течение недели выплатит по 200 тыс грн семьям погибших в авиакатастрофе в Иране

Кабинет министров Украины выделил средства для выплаты по 200 тыс. грн помощи семьям погибших в авиакатастрофе самолета компании «Международные авиалинии Украины» в Иране, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Телеграм-канале.
«Правительство в течение недели выплатит семьям погибших граждан Украины по 200 тыс. грн помощи. Единоразовая материальная помощь от государства из резервного фонда будет предоставлена до получения семьями всех страховых выплат», — написал Гончарук.
По его словам, государство проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией.
«Для каждой семьи погибшего украинца предусмотрены выплаты в размере 250 000 СПЗ (специальные права заимствований), что составляет примерно $180 000», — добавил премьер.
Он отметил, что также Украина настаивает на компенсациях от правительства Ирана через дипломатические каналы и международные органы юрисдикции.
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