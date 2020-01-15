Вместо Медведева премьером России станет Мишустин

Президент РФ Владимир Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра, сообщает пресс-служба Кремля.
«Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — рассказали в пресс-службе.
Напомним, что нынешний премьер Дмитрий Медведев сегодня на встрече с Путиным объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Это произошло после послания главы российского государства Федеральному собранию, в котором он обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию. Как отметил Медведев, нововведения изменят баланс власти в стране.
Позже Путин заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совбеза и предложить ее Медведеву.
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