Специалисты из Канады подключились к расследованию крушения украинского «Боинга» в Иране

Специалисты из Канады посетили место крушения самолета МАУ в Иране, намерены участвовать в расшифровке черных ящиков, сообщает «Голос Америки» в среду вечером.

«Представители Канады посетили место крушения украинского „Боинга“ в Иране, в результате которого погибли 57 канадских граждан, и вскоре займутся изучением обломков самолета», — цитирует слова министра транспорта Канады Марка Гарно «Голос Америки».

По словам министра, Иран выдал канадской делегации въездные визы. В ее состав вошли два специалиста из Совета по транспортной безопасности.

«Они посетили место катастрофы... Сегодня два следователя изучат обломки», — сказал Гарно выступая на пресс-конференции в Оттаве.

Министр подчеркнул, что представители Канады пока не имеют возможности работы с черными ящиками.

«Тегеран пока не предоставил канадцам доступ к черным ящикам самолета... То, что нам сказали иранцы, — нам будет разрешено участвовать не только в расшифровке (черных — ИФ) ящиков, но также в их анализе », — заявил Гарно.

Как сообщалось, пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800, авиакомпании «МАУ», который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, четыре — Афганистана, по три — ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.