Иран передаст Украине черные ящики сбитого под Тегераном самолета

Бортовые самописцы сбитого под Тегераном самолета Boeing 737 будут отправлены в Украину. Об этом сообщил в субботу глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

«Мы повторно провели консультации с украинскими экспертами и подтвердили, что черные ящики в Иране расшифровать невозможно, — цитирует его агентство Tasnim. — Согласно пожеланиям Украины, бортовые самописцы будут отправлены в эту страну».

Чиновник добавил, что «при помощи экспертов из Франции, Канады и США черные ящики попробуют расшифровать в Киеве». «Если эта попытка не увенчается успехом, бортовые самописцы будут отправлены во Францию», — отметил он.

В пятницу Офис генерального прокурора Украины направил в Иран повторный запрос с просьбой передать Киеву черные ящики сбитого самолета. С предыдущим запросом Украина обращалась к Ирану 15 января.