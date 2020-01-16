Журналисты узнали об «остром желании» Трампа встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп стремился встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным еще до своего официального вступления в должность в январе 2017 года, утверждают два журналиста The Washington Post, Филип Ракер и Кэрол Леонниг, в своей книге об американском лидере A Very Stable Genius («Очень стабильный гений»).

По их информации, Трамп настолько сильно хотел этого, что во время переходного периода после выборов прервал собеседование с одним из кандидатов на пост госсекретаря, чтобы задать вопрос в связи с этим «острым желанием»: «Когда я смогу встретиться с Путиным? Я могу встретиться с ним до церемонии инаугурации?»

Как пишут журналисты, после первых личных переговоров двух президентов на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года Трамп «быстро провозгласил себя экспертом по России». В частности, он стал отвергать мнение занимавшего тогда пост госсекретаря Рекса Тиллерсона, который в 1990-е был представителем нефтяной компании ExxonMobil в Москве, неоднократно встречался с Путиным и является обладателем ордена Дружбы.

«У меня были двухчасовые переговоры с Путиным. Это все, что мне нужно знать. Я обо всем составил мнение. Я все понял», — говорил Трамп Тиллерсону.

В начале января издание Business Insider цитировало еще одну книгу о Трампе, которую написал журналист Питер Берген. В ней утверждалось, что в конце января 2017 года — вскоре после инаугурации и во время визита тогдашнего премьер-министра Терезы Мэй в Вашингтон — президент обругал сотрудников Белого дома, которые не сообщили ему о пропущенном звонке от Путина. «Вы шутите?... «Что вы за быки? Как такое может быть, что мне звонит Путин, а вы не соединяете?» — возмутился Трамп.