Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

Об этом он сообщил в Facebook, отметив, что сделал это с целью нивелировать какие-либо спекуляции на теме якобы неуважения членов Кабмина и его лично к главе государства Владимиру Зеленскому.

«Я пришел на должность — выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы забрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент», — отметил премьер.

«Он — человек, которому украинцы выразили беспрецедентное доверие. И он имеет полное право оценивать эффективность каждого члена своей команды, которая меняет страну», — добавил он.

Гончарук также отчитался о результатах своей работы за 4 месяца, указав, что «уже за этот короткий промежуток времени многое удалось».

Он добавил, что кроме того, его команда подготовила «серьезный фундамент для развития страны в 20-м году» — в частности по запуску ряда онлайн-сервисов в ближайшие месяцы, которые «навсегда упростят жизнь людей».

Главным вызовом премьер назвал необходимость преодолеть коррупцию в госсекторе, указав, что «за несколько месяцев довольно сложно уничтожить криминальные схемы, которые выстраивались десятилетиями».

Свой Кабмин он назвал «командой порядочных людей» и заверил, что «на топ-уровне в правительстве коррупции нет».

Напомним, что в срежу ряд телеграм-каналов распространил аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос премьер-министра Алексея Гончарука, говорит о «примитивных» представлениях президента в экономике, а себя называет «профаном в экономике».