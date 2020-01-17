США и Индия тоже планируют заключить торговое соглашение

Ограниченное торговое соглашение между США и Индией может быть обнародовано во время визита президента США Дональда Трампа в Нью-Дели. Об этом в пятницу сообщает газета The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что соглашение сможет облегчить некоторые из давних проблем в сфере торговли между странами, а также восстановить преференциальный торговый статус Индии. Кроме того, договор позволит Дели поставлять Вашингтону не облагаемую пошлинами продукцию.
По оценке газеты, ожидаемая сделка не будет сопоставима по масштабам с договорами, заключенными с Мексикой, Канадой и Японией. Также маловероятно, что снижение тарифов произойдет с обеих сторон.
Белый дом и МИД Индии ведут переговоры о возможном визите Трампа в Нью-Дели, сроки встречи еще не определены и будут зависеть от хода процедуры импичмента в Сенате США. Этот визит станет первым посещением Индии президентом Трампом.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016