США и Индия тоже планируют заключить торговое соглашение

Ограниченное торговое соглашение между США и Индией может быть обнародовано во время визита президента США Дональда Трампа в Нью-Дели. Об этом в пятницу сообщает газета The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что соглашение сможет облегчить некоторые из давних проблем в сфере торговли между странами, а также восстановить преференциальный торговый статус Индии. Кроме того, договор позволит Дели поставлять Вашингтону не облагаемую пошлинами продукцию.

По оценке газеты, ожидаемая сделка не будет сопоставима по масштабам с договорами, заключенными с Мексикой, Канадой и Японией. Также маловероятно, что снижение тарифов произойдет с обеих сторон.

Белый дом и МИД Индии ведут переговоры о возможном визите Трампа в Нью-Дели, сроки встречи еще не определены и будут зависеть от хода процедуры импичмента в Сенате США. Этот визит станет первым посещением Индии президентом Трампом.