Войти
Байден предложит G7 усилить давление на Китай
позиция
Байден предложит G7 усилить давление на Китай
Лукашенко подпишет специальный декрет на случай убийства президента
соседи
Лукашенко подпишет специальный декрет на случай убийства президента

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

США пообещали помощь Индии из-за вспышки коронавируса

154
США пообещали помощь Индии из-за вспышки коронавируса

США окажут Индии дополнительную поддержку из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом в стране, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы сочувствуем индийскому народу, оказавшемуся в разгаре ужасной вспышки COVID-19. Мы тесно работаем с нашими партнерами, и мы предоставим дополнительную поддержку народу Индии и индийским героям из служб здравоохранения«,— написал Блинкен в Twitter.

Число новых случаев заражения коронавирусом в Индии увеличилось со 100 тыс. в день в начале апреля до 346 тыс. 24 апреля. 25 апреля показатель опустился до 260 тыс. В стране фиксируется наибольшее число случаев COVID-19 за сутки, чем когда бы то ни было в других странах.

Читайте также: Британская разведка считает Россию «ослабевающей» страной

При этом показатели смертности от COVID-19 в Индии занижаются, сообщает The New York Times со ссылкой на врачей и сотрудников площадок для кремации. Сотрудник одного из крематориев сообщил изданию, что пишет слово «болезнь» во всех свидетельствах о смерти. Местное издание MediaNama отмечает, что Twitter по запросу властей не отображает более 50 твитов с критикой политики по борьбе с коронавирусом.

США, Индия, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 25 апреля 2021
Суббота, 24 апреля 2021
Пятница, 23 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Кто в СИЗО, кто по грибы: Чем опасны фальсификации вроде «дела Дудкина»

«Дело Дудкина» интересно тем, что опасно в первую очередь для власти во главе с Зеленским. В истории Украины уже были подобные примеры. Например, при Кучме было такое «дело грибников». В конце 90-х военные пенсионеры в Черниговской области собирались вместе, выпивали и ругали власть. Каким-то образом они попали в поле зрения местного управления СБУ. И бравые сбушники возжелали себе звездочек на погоны за то, что разоблачили «попытку антиконституционного переворота».
Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

«Дело Дудкина» - старт или финал истории про политические репрессии?

Зеленскому & Co стоит вспомнить, кто посоветовал начать «маленькую победоносную войну» против экспертов и политологов. Потому что этот «советчик» по факту посоветовал наступить на грабли. В результате, даже проплаченные блогеры и эксперты теперь эту власть боятся и ненавидят.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Зачем ликвидируют Окружной админсуд Киева

На прошлой неделе президент инициировал ликвидацию Окружного административного суда города Киева. И создание на его базе Киевского городского окружного административного суда. Зачем, в чем смысл этой реорганизации с перестановкой нескольких слов в названии суда? Две причины – первая, власти не нравятся решения действующего суда, вторая – есть обязательства перед МВФ «рационализировать возможности административных судов приостанавливать действие решений государственных органов национального уровня».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016