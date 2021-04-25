США пообещали помощь Индии из-за вспышки коронавируса

США окажут Индии дополнительную поддержку из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом в стране, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы сочувствуем индийскому народу, оказавшемуся в разгаре ужасной вспышки COVID-19. Мы тесно работаем с нашими партнерами, и мы предоставим дополнительную поддержку народу Индии и индийским героям из служб здравоохранения«,— написал Блинкен в Twitter.

Число новых случаев заражения коронавирусом в Индии увеличилось со 100 тыс. в день в начале апреля до 346 тыс. 24 апреля. 25 апреля показатель опустился до 260 тыс. В стране фиксируется наибольшее число случаев COVID-19 за сутки, чем когда бы то ни было в других странах.

При этом показатели смертности от COVID-19 в Индии занижаются, сообщает The New York Times со ссылкой на врачей и сотрудников площадок для кремации. Сотрудник одного из крематориев сообщил изданию, что пишет слово «болезнь» во всех свидетельствах о смерти. Местное издание MediaNama отмечает, что Twitter по запросу властей не отображает более 50 твитов с критикой политики по борьбе с коронавирусом.