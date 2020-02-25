Войти
Гончарук уверяет, что в правительстве вообще нет коррупции
позиция
Гончарук уверяет, что в правительстве вообще нет коррупции
Трамп винит разведку США и демократов в мошенничестве
резонанс
Трамп винит разведку США и демократов в мошенничестве

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Трамп продал Индии оружия более чем на $3 млрд

130
Трамп продал Индии оружия более чем на $3 млрд

США и Индия заключили контракты в сфере обороны на сумму более $3 млрд. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во вторник по итогам переговоров с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

«Мы расширяем наше военное сотрудничество. Мы заключили сделку на сумму более $3 млрд. Индия купит вертолеты AH-64E Apache, а также вертолеты морского базирования MH-60R Seahawk», — отметил глава Белого дома, находящийся с официальным визитом в Индии.

Ранее газета The Times of India сообщила, что к визиту Трампа Нью-Дели подготовил к подписанию с Вашингтоном два крупных оборонных контракта на общую сумму $3,5 млрд: на закупку партии из шести ударных вертолетов AH-64E Apache на сумму $930 млн и 24 вертолетов морского базирования MH-60R Seahawk в комплекте с ракетами на общую сумму $2,6 млрд.

По словам Трампа, США с оптимизмом смотрят на возможность достижения соглашения о торговле с Индией.

«Другой важной темой моих переговоров с премьер-министром было развитие двусторонних экономических отношений, основанных на принципах честности и взаимности. Я настроен оптимистично относительно возможности достижения соглашения, которое очень важно для обеих стран», — сказал американский лидер.

В числе перспективных направлений сотрудничества в экономической сфере Трамп назвал также взаимодействие в области информационных технологий, в частности, по развитию сетей 5G. «Во время визита мы обсуждали важность безопасных сетей 5G, — сказал он. — Необходимо, чтобы новые технологии стали инструментом для мира, прогресса и процветания, а не для чего-то, что могло бы стать проводником цензуры и давления».

«Чтобы гарантировать, что инфраструктура будущего будет построена таким образом, который обеспечит безопасность, прозрачность и подотчетность, США работают с целым рядом партнеров, в том числе Австралией и Японией, для создания многофункциональной платформы Blue Dot Network. Это будет важнейшей инициативой, которая обеспечит страны по всему миру надежными и предоставляемыми частным сектором экономики возможностями для развития высококачественных инфраструктурных проектов», — резюмировал американский лидер.

Читайте также: Беларусь потеряла $2 млрд экспорта из-за России

Соединенные Штаты также намерены увеличить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Индию по мере модернизации газораспределительной сети страны, которую проведет Exxon Mobil.

«По мере того, как растет Индия, растут и ее потребности в энергии, — сказал Трамп. — Вчера Exxon Mobil подписал соглашение об улучшении газораспределительной сети Индии, так что США смогут экспортировать еще большие объемы СПГ в Индию».

Трамп при этом отметил, что с момента его вступления на пост главы государства экспорт в энергетической сфере из США в Индию уже вырос на 500%, в то время как общий торговый оборот — на 60%.

США, Индия, политика Трампа
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 25 февраля 2020
Понедельник, 24 февраля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Григол Катамадзе
Григол Катамадзе
Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, Чрезвычайный и Полномочный Посол

Налог на выведенный капитал – это реинвестирование в развитие украинского бизнеса

Модель обложения налогом на выведенный капитал работает в Эстонии еще с 2000 года, в Грузии с 2017 года, в Латвии с 2018 года. И после перехода на новую модель налога на прибыль в этих странах начал расти ВВП. К тому же, по легкости ведения бизнеса в рейтинге Doing Business – 2020, где важную роль играет и подход к налогообложению прибыли, Грузия заняла 7 место, Эстония – 18, Латвия – 19, а Украина, к моему большому сожалению, – 64 место.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Отчет правительства и новые легальные рабочие места

В отчете правительства должен был быть зафиксирован факт сокращения количества штатных сотрудников и дано объяснение почему резко ускорился этот процесс, и, соответственно, какие меры будет принимать правительство для его предотвращения (если будет). В целом, в случае продолжения такой динамики, можно будет говорить не о создании 1 млн новых легальных рабочих мест за 5 лет, а о потере порядка 1,5 млн существующих.
Василий Голян
Василий Голян
доктор экономических наук, профессор

Без государственнической позиции Медведчука экономический рост в начале 2000-х годов был бы невозможен

7 февраля 2020 года Интернет-ресурс «Новое время» перепечатал статью шведского экономиста Андерса Аслунда «Один секрет о реформах Зеленского». В данной публикации сделана попытка ревизии рыночных реформ, проводившихся в Украине в 90-х годах прошлого века и в начале 2000-х годов, путем искаженного представления роли Виктор Медведчука в процессах, которые имели судьбоносное значение для укрепления политического и экономического суверенитета нашей страны.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016