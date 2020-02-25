Трамп продал Индии оружия более чем на $3 млрд

США и Индия заключили контракты в сфере обороны на сумму более $3 млрд. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во вторник по итогам переговоров с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

«Мы расширяем наше военное сотрудничество. Мы заключили сделку на сумму более $3 млрд. Индия купит вертолеты AH-64E Apache, а также вертолеты морского базирования MH-60R Seahawk», — отметил глава Белого дома, находящийся с официальным визитом в Индии.

Ранее газета The Times of India сообщила, что к визиту Трампа Нью-Дели подготовил к подписанию с Вашингтоном два крупных оборонных контракта на общую сумму $3,5 млрд: на закупку партии из шести ударных вертолетов AH-64E Apache на сумму $930 млн и 24 вертолетов морского базирования MH-60R Seahawk в комплекте с ракетами на общую сумму $2,6 млрд.

По словам Трампа, США с оптимизмом смотрят на возможность достижения соглашения о торговле с Индией.

«Другой важной темой моих переговоров с премьер-министром было развитие двусторонних экономических отношений, основанных на принципах честности и взаимности. Я настроен оптимистично относительно возможности достижения соглашения, которое очень важно для обеих стран», — сказал американский лидер.

В числе перспективных направлений сотрудничества в экономической сфере Трамп назвал также взаимодействие в области информационных технологий, в частности, по развитию сетей 5G. «Во время визита мы обсуждали важность безопасных сетей 5G, — сказал он. — Необходимо, чтобы новые технологии стали инструментом для мира, прогресса и процветания, а не для чего-то, что могло бы стать проводником цензуры и давления».

«Чтобы гарантировать, что инфраструктура будущего будет построена таким образом, который обеспечит безопасность, прозрачность и подотчетность, США работают с целым рядом партнеров, в том числе Австралией и Японией, для создания многофункциональной платформы Blue Dot Network. Это будет важнейшей инициативой, которая обеспечит страны по всему миру надежными и предоставляемыми частным сектором экономики возможностями для развития высококачественных инфраструктурных проектов», — резюмировал американский лидер.

Соединенные Штаты также намерены увеличить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Индию по мере модернизации газораспределительной сети страны, которую проведет Exxon Mobil.

«По мере того, как растет Индия, растут и ее потребности в энергии, — сказал Трамп. — Вчера Exxon Mobil подписал соглашение об улучшении газораспределительной сети Индии, так что США смогут экспортировать еще большие объемы СПГ в Индию».

Трамп при этом отметил, что с момента его вступления на пост главы государства экспорт в энергетической сфере из США в Индию уже вырос на 500%, в то время как общий торговый оборот — на 60%.