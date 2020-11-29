Неонацистские и антисемитские организации при поддержке власти Зеленского свободно действуют в Украине, - ОПЗЖ

Национал-радикалы из «Национального корпуса» и организации «Фрайкор» 28 ноября у Мемориального комплекса памяти жертв Голодомора с битами и арматурой напали на людей, участвующих в мемориальных мероприятиях «Зажги свечу» на территории «Фельдман Экопарка». В ночь на 28 ноября на рынке «Барабашово», входящем в концерн «АВЭК и Ко», был осуществлен поджог, который полностью уничтожил более 20 торговых павильонов. Огонь удалось погасить лишь к утру.

Об этом сообщает сайт партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Национал-радикалы сопровождают свои преступные действия распространением антисемитских материалов, обвиняющих евреев в организации Голодомора, стремятся посеять межнациональную рознь, используя ее для политической расправы над „Оппозиционной платформой — За жизнь“ и ее кандидатом на пост мэра Харькова Александром Фельдманом», — сообщает партия.

Такие действия национал-радикалов из «Национального корпуса» и «Фрайкора» являются результатом абсолютной вседозволенности и потакания их преступным действиям со стороны Зеленского и его окружения, считают там. Всего лишь несколько дней назад власть приняла решение об освобождении представителей «Нацкорпуса», которые обстреляли автобус с членами организации «Патриоты — За жизнь», жестоко избивали находившихся в нем людей и попытались сжечь их заживо.

«Безнаказанность национал-радикалов порождает новые преступления, которые сегодня приняли откровенно нацистский, антисемитский характер и, как и прошлые преступления, будут покрываться Зеленским и его окружением.

„Оппозиционная платформа — За жизнь“, решительно осуждая проявления антисемитизма, неонацизма и национал-радикализма, последовательно разоблачает приверженность власти Зеленского подобным уродливым проявлениям неприемлемых для цивилизованного мирового сообщества идеологий.

Мы обращаемся к мировому сообществу с призывом осудить расправу над мирными гражданами, неонацистские и антисемитские акции, которые безнаказанно, с ведома и при одобрении Зеленского и его окружения, осуществляют многочисленные и совершенно свободно действующие в Украине неонацистские организации», — отмечается на сайте политсилы.