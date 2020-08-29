Ширяев рассказал, как «Нацкорпусу» платили Порошенко, Ахметов и Тимошенко

Руководитель регионального направления организации «Патриоты — За жизнь» Олег Ширяев, которого за день до расстрела из автоматического огнестрельного оружия автобуса с активистами «патриотов» на трассе Киев-Харьков пытались похитить террористы из «Нацкорпуса» и «Азова», дал интервью изданию «Вести».

«Национальный корпус» — это организация, которая создана для заработка денег. Это не идеологическая платформа, это не украинские националисты. Она создана для того, чтобы верхушка организации обогащалась. И я действительно видел, что лидеры «Нацкорпуса» стали долларовыми миллионерами. Они откровенно занимаются грабежом и беспределом. Вытягивают деньги с коммерсантов с целью личного обогащения. Занимаются рэкетом, бандитизмом», — поделился Олег Ширяев внутренней информацией о «Нацкорпусе», и привеел конкретные примеры: «Когда принимался закон о рынке земли в Украине, эти люди приняли деньги от Юлии Владимировны Тимошенко. До этого их финансировал Порошенко. Он дал им квоту на Западной Украине в одной отрасли. Это было до того, как они начали за ним бегать по теме Свинарчуков. Опять-таки, им платил Ахметов. Они охраняли его объекты. И платил он черным налом».

Рассказал Олег Ширяев и о другой организации, «Патриотах — За жизнь»: «Это общественная организация, созданная Ильей Кивой. Грубо говоря — единомышленники, которые устали от того беспредела, который происходит на улицах. Что мы декларируем? Мы против, чтобы жгли машины тому же „Нацкорпусу“ в Николаеве. Мы против, чтобы били активистов Шария, чтобы оказывали систематическое давление на суды, когда активисты открыто нарушают закон, угрожают судьям. Это не демократические методы, они далеки от законности и порядка. Мы констатируем закон: если я его нарушил, то должен ответить по закону, если нарушил представитель „Нацкорпуса“, то пусть он ответит».

Ширяев подчеркнул, что «Патриоты — За жизнь будут защищать себя и своих сторонников от нападения радикалов. 25 августа этот процесс был запущен: «Если их бояться, то они будут приходить и просто вас бить. Надо пользоваться законным правом на самозащиту, и эти ребята обломают зубы».

Отвечая на вопрос о примере, когда националисты устроили «сафари на Шария», из-за которого полевая активность этой партии сведена к минимуму, Ширяев заявил: «Согласен, что сложно. Мы на сегодняшний момент даем этому альтернативу. Вступайте в наши ряды — будем бороться вместе, это первое. Второе — не надо бояться. Третье — все их действия должны иметь юридическую окраску с нашей стороны, то есть мы должны это освещать, уведомлять правоохранительные органы. Ситуация может меняться, но материалы (уголовных дел, — ред.) останутся, и этому должна быть дана объективная юридическая оценка!»