США хотят, чтобы Иран полностью отказался от обогащения урана

Соединенные Штаты выступают за то, чтобы Иран полностью отказался от всех работ по обогащению урана. Об этом заявил в пятницу на брифинге для журналистов спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, передает ТАСС.

«Насколько я помню, Совет Безопасности ООН в 2006-2007 годах принял резолюцию, запрещавшую Ирану обогащение. Это стандарт ООН, от которого отказалась ядерная сделка, и это была ошибка», — сказал сотрудник внешнеполитического ведомства США.

Под «сделкой» он имел в виду Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) — договоренность, направленную на урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана и заключенную с Ираном постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году. Однако в мае 2018 года США вышли из СВПД, после чего объявили о начале кампании оказания «максимального давления» на Иран.

Американский дипломат напомнил, что госсекретарь США Майкл Помпео в своей программной речи по Ирану в мае 2018 года предъявил Тегерану от лица Вашингтона 12 требований. Шеф американской дипломатии тогда в том числе выразил мнение, что «миру необходимо восстановить стандарт необогащения, который был в свое время единогласно утвержден Советом Безопасности ООН», уточнил Хук. Он подтвердил, что администрация США продолжает настаивать на возвращении к этому требованию. «От него не следовало отказываться на переговорах с иранцами по ядерной сделке. Поэтому мы считаем, что это верный стандарт», — отметил Хук.

«Если вы способны этого добиться, то снимается вопрос о времени, которое требуется Ирану на производство ядерного материала, достаточного для создания одного боезаряда», — добавил ведущий брифинга.