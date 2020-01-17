АМКУ порекомендовал снизить тарифы на отопление и горячую воду

Антимонопольный комитет рекомендовал предприятиям теплокоммунэнерго и органам местного самоуправления пересмотреть тарифы для населения за отопление и горячую воду из-за снижения цены на газ.
В опубликованных в пятницу на сайте комитета рекомендациях отмечается, что во втором полугодии 2019 года цена на поставляемый для ТКЭ газ, снизилась на 23% — с 5,553 тыс. грн за 1 тыс. куб. м в июне 2019 года до 4,276 тыс. грн в декабре.
Это является основанием для существенного снижения цены на услуги по поставке тепла и горячей воды, отмечают в антимонопольном ведомстве.
Там также добавили, что в декабре прошлого года правительство приняло постановление (№ 1082), которым предоставило теплоснабжающим организациям право изменять размер начислений за оказанные ими услуги, в случае цены на газ.
В тексте рекомендаций отмечается, что в настоящее время ряд теплопоставляющих организаций уже работает над изменением размеров начислений, однако соответствующие меры принимают не все предприятия ТКЭ.
Кроме того, комитетом также отмечается необходимость осуществления перерасчетов за непредоставленные, предоставленные не в полном объеме или ненадлежащего качества услуги с учетом аномально теплой зимы.
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