Президент Ирана написал Зеленскому письмо касающееся сбитого Boeing

Глава Министерства дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами отправился в Киев, чтобы передать президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо от главы государства Хасана Роухани, касающееся крушения в Тегеране Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», сбитого иранской системой ПВО 8 января. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Аббас Мусави, передает IRNA.
Мусави также выразил соболезнования семьям погибших. По словам представителя иранского МИД, на прошлой неделе президент Роухани провел телефонные разговоры со своими иностранными коллегами, в ходе которых речь шла об убийстве генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и крушении украинского самолета.
Напомним, что пассажирский Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января через семь минут после вылета из Тегерана. На борту находились девять членов экипажа и 167 пассажиров: граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11), а также граждане Швеции, Афганистана, Великобритании и Германии.
11 января, спустя три дня после трагедии, в Генштабе вооруженных сил Ирана заявили, что украинский Boeing был сбит иранскими военными по ошибке.
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