Иран обещает передать Украине информацию с черных ящиков сбитого Boeing

Иранские власти передадут Украине информацию с бортовых самописцев разбившегося под Тегераном украинского лайнера. Об этом сообщил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

«Информация черных ящиков украинского самолета будет отправлена для исследования в Киев», — цитирует Резайефара в понедельник агентство Тасним.

По его словам, предоставляемая Ираном информация бортовых самописцев будет «прочитана с использованием опыта экспертизы Франции, Канады и США».

Напомним, что украинская сторона ранее настаивала на передаче «черных ящиков» в Украину, чтобы обеспечить независимость и объективность расследования.

17 января Офис генпрокурора Украины повторно обратился к Ирану с требованием передать «черные ящики» в Киев, но Иран этого так и не сделал.