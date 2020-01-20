Иран обещает передать Украине информацию с черных ящиков сбитого Boeing

Иранские власти передадут Украине информацию с бортовых самописцев разбившегося под Тегераном украинского лайнера. Об этом сообщил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.
«Информация черных ящиков украинского самолета будет отправлена для исследования в Киев», — цитирует Резайефара в понедельник агентство Тасним.
По его словам, предоставляемая Ираном информация бортовых самописцев будет «прочитана с использованием опыта экспертизы Франции, Канады и США».
Напомним, что украинская сторона ранее настаивала на передаче «черных ящиков» в Украину, чтобы обеспечить независимость и объективность расследования.
17 января Офис генпрокурора Украины повторно обратился к Ирану с требованием передать «черные ящики» в Киев, но Иран этого так и не сделал.
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