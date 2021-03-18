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Каждый шестой россиянин уже не знает, что такое СССР

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Каждый шестой россиянин уже не знает, что такое СССР

Большинство россиян еще помнят, как правильно расшифровать аббревиатуру СССР. Такой результат показал телефонный опрос, проведенный в середине марта 2021 года, заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов.

Среди респондентов старше 45 лет верно расшифровали каждую букву аббревиатуры — Союз Советских Социалистических Республик — абсолютно все. А среди тех, кто родился после распада Советского Союза, с заданием справились менее двух третей — 64–65%.

Среди людей всех возрастов способность верно расшифровать аббревиатуру СССР продемонстрировали 84%.

«Но даже среди оставшихся 16% только 10% затруднились с ответом, а еще 6% предложили свои варианты, которые не соответствовали исторической правде, но были близки по содержанию. Таким образом, мы можем говорить, что порядка 90% знают и помнят, как расшифровывалась эта аббревиатура», — пояснил Мамонов, которого цитируют российские СМИ.

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17 марта 1991 года состоялся всесоюзный референдум, посвященный вопросу сохранения СССР как обновленной федерации равноправных суверенных государств и республик. В нем участвовали 148,5 млн из 185,6 млн советских граждан, имеющих право голоса, из которых 113,5 млн (76,4%) поддержали сохранение Советского Союза. Однако уже через несколько месяцев после этого СССР прекратил свое существование.

СССР, опрос
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