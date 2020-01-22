ЕС может перечислить Украине 500 млн евро помощи уже в феврале

Второй транш макрофинансовой помощи Европейской комиссии для Украины может быть предоставлен в феврале.
Как сообщает «Европейская правда», об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.
«Вероятно, что второй и последний транш макрофинансовой помощи Европейской комиссии для Украины, объемом 500 млн евро, может быть выпущен в феврале», — написал он.
В декабре Еврокомиссия предоставила Украине первый транш макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года.
В конце июня 2018 года Евросоюз окончательно утвердил миллиард евро макрофинансовой помощи для Украины, которая будет направлена на покрытие финансовых потребностей Украины и поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ.
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