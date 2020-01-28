ЕС в ближайшее время перечислит Украине €500 млн помощи

Украина выполнила условия для получения второго транша макрофинансовой помощи ЕС в €500 млн, эти средства будет перечислена в ближайшее время, как только будут выполнены оставшиеся условия по программе МВФ.

Об этом заявил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис во вторник на брифинге с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком в Брюсселе.

«Согласно нашей предварительной оценке, условия для перечисления второго транша в 500 млн евро в рамках Четвертой программы макрофинансовой помощи были выполнены. Мы уже запустили все необходимые процедуры, чтобы перевести эти средства, как только будут выполнены последние условия по программе МВФ», — заявил он.

Премьер-министр Алексей Гончарук также рассчитывает на получение Украиной 2-го транша макрофинпомощи Европейского Союза в первом квартале 2020 года.

«Этот второй транш может быть получен в первом квартале этого года, в ближайшее время, в ближайшее недели-месяца», — сказал Гончарук на совместном брифинге.

Премьер подчеркнул, что Европейский Союз подтвердил, что Украина выполнила все условия для получения второго транша макрофинансовой помощи в размере €500 млн.