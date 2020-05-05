Войти
Трамп заявил, что его победа на выборах предотвратила войну с КНДР
позиция
Трамп заявил, что его победа на выборах предотвратила войну с КНДР
Лукашенко пригласил Зеленского приехать к нему на парад Победы
соседи
Лукашенко пригласил Зеленского приехать к нему на парад Победы

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Послы стран ЕС одобрили выделение Украине 1,2 млрд евро

243
Послы стран ЕС одобрили выделение Украине 1,2 млрд евро

Послы стран-членов Европейского Союза одобрили предложение Европейской Комиссии предоставить Украине макро-финансовую помощь в размере 1,2 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса, сообщает во вторник пресс-служба Совета ЕС.

Украина является одной из десяти соседних стран, которым в общей сумме будет выделено до 3 миллиардов евро помощи. «Страны, которые являются участниками политики расширения и политики соседства являются нашими ближайшими партнерами. Сейчас, как никогда, абсолютно необходимо, чтобы мы держались вместе и демонстрировали солидарность в преодолении экономических и социальных последствий этого глобального кризиса», прокомментировал решение послов ЕС министр финансов Хорватии, которая в настоящее время председательствует в Совете, Здравко Марич.

Кроме Украины макро-финансовую помощь получат: Албания — 180 миллионов евро, Босния и Герцеговина — 250 миллионов евро, Грузия — 150 миллионов евро, Иордания — 200 миллионов евро, Косово — 100 миллионов евро, Молдова — 100 миллионов евро, Черногория — 60 миллионов евро, Северная Македония — 160 миллионов евро, Тунис — 600 миллионов.

Ранее в Европейской комиссии сообщили, что средства будут предоставлены в течение 12 месяцев в форме займов на «очень выгодных условиях, чтобы помочь этим странам покрыть их насущные, срочные потребности в финансировании».

Читайте также: Трамп заявил, что его победа на выборах предотвратила войну с КНДР

Средства будут доступны в течение двенадцати месяцев и будут выплачиваться двумя частями. Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет. Условия выделения помощи будет прописана в меморандумах о взаимопонимании (МОВ), который будет согласован с каждой из стран-партнеров и Комиссией.

Решение еще должно быть одобрено Европейским парламентом и Советом, после чего оно вступит в силу.

ЕС, помощь, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 5 мая 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Власть не справилась с карантином, берегите себя

Власть не справилась с карантином. И дело не в антикризисных мерах. По большому счету, большинство принятых решений - формально - были вовремя и, как говорится, в правильном направлении. Дело в другом. За рапортами и сводками о рейсах, масках, полицейских патрулях и бюджетных перетрясках люди так и не увидели собственно государства.
Виталий Шабунин
Виталий Шабунин
Глава правления Центра противодействия коррупции

Что не так со спецрейсом из Китая для борьбы с COVID-19?

Совершенно не понятно, почему государственные заказчики покупают средства защиты не напрямую у китайских или корейских производителей и поставщиков, а у украинских посредников. Ведь посредники - это всегда дополнительная наценка. Почему государство, договариваясь о таких спецгрузах, не договаривается о централизованных коммерческих поставках на публичные закупки для своих заказчиков?
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему Саакашвили плохой вариант для Украины

При Саакашвили торговый дефицит Грузии по товарам вырос с 600 млн долл. до 5 млрд долл. Торговый дефицит больше, чем весь экспорт. Здесь Грузию спасают только доходы от туризма, что составляют 2,6 млрд, и ещё 2 млрд долл. денежных переводов. Извините, но если Саакашвили этой проблемы не видел в Грузии, то я не понимаю, как он будет решать ее в Украине. А в Украине эту задачу будет решить труднее, так как мы уже влезли в долги.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016