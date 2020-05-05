Послы стран ЕС одобрили выделение Украине 1,2 млрд евро

Послы стран-членов Европейского Союза одобрили предложение Европейской Комиссии предоставить Украине макро-финансовую помощь в размере 1,2 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса, сообщает во вторник пресс-служба Совета ЕС.

Украина является одной из десяти соседних стран, которым в общей сумме будет выделено до 3 миллиардов евро помощи. «Страны, которые являются участниками политики расширения и политики соседства являются нашими ближайшими партнерами. Сейчас, как никогда, абсолютно необходимо, чтобы мы держались вместе и демонстрировали солидарность в преодолении экономических и социальных последствий этого глобального кризиса», прокомментировал решение послов ЕС министр финансов Хорватии, которая в настоящее время председательствует в Совете, Здравко Марич.

Кроме Украины макро-финансовую помощь получат: Албания — 180 миллионов евро, Босния и Герцеговина — 250 миллионов евро, Грузия — 150 миллионов евро, Иордания — 200 миллионов евро, Косово — 100 миллионов евро, Молдова — 100 миллионов евро, Черногория — 60 миллионов евро, Северная Македония — 160 миллионов евро, Тунис — 600 миллионов.

Ранее в Европейской комиссии сообщили, что средства будут предоставлены в течение 12 месяцев в форме займов на «очень выгодных условиях, чтобы помочь этим странам покрыть их насущные, срочные потребности в финансировании».

Средства будут доступны в течение двенадцати месяцев и будут выплачиваться двумя частями. Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет. Условия выделения помощи будет прописана в меморандумах о взаимопонимании (МОВ), который будет согласован с каждой из стран-партнеров и Комиссией.

Решение еще должно быть одобрено Европейским парламентом и Советом, после чего оно вступит в силу.